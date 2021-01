Bando per il porto di Acciaroli. Pisani: “Pronti per nuova splendida avventura”

POLLICA. E’ stata pubblica la gara d’appalto per i lavori al porto di Acciaroli. Si tratta di interventi di grandissima importanza, finanziati dalla Regione Campania con risorse Cipe.

L’iter progettuale era partito negli anni scorsi. Lo studio di fattibilità, infatti, risale al 2018 allorquando l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Pisani, programmò opere di messa in sicurezza e miglioramento funzionale del porto di Acciaroli per un importo complessivo di circa 8,5 milioni di euro (poco meno di 6 milioni per i soli lavori).

Lavori al porto di Acciaroli: l’iter

Lo studio venne approvato al fine di poter ottenere fondi per la messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali. Pollica è stato tra i comuni che hanno beneficiato delle risorse insieme a Pisciotta, Castellabate, Santa Marina, Agropoli, Camerota, Centola, San Giovanni a Piro, Casal Velino, Ispani e Spari.

Il progetto

Il progetto per il porto di Acciaroli prevede di messa in sicurezza della mantellata del molo di sopraflutto, il ripristino dei fondali del bacino portuale e di miglioramento dell’accessibilità e dei servizi portuali.

Ora è stato pubblicato il bando di gara. “Restituiremo un fondale adeguato al Porto di Acciaroli. Metteremo in Sicurezza il molo sopraflutto e il piazzale della Torre Riqualificheremo il lungo mare. Pronti… per una nuova splendida avventura”, il commento del sindaco Stefano Pisani.

Per Acciaroli un nuovo importante intervento dopo quello programmato dal compianto sindaco Angelo Vassallo (cui il porto è intitolato) che portò negli anni scorsi al suo completo restyling.