Stio: ritardi nel recapito della posta, caso in Parlamento

STIO. Disagi nella consegna della posta, il caso in Parlamento. A presentare una interrogazione parlamentare è stato nei giorni scorsi il Questore della Camera dei Deputato Edmondo Cirielli, incalzato dall’assessore Giancarlo Trotta e dal consigliere Gerardo Trotta.

I due hanno evidenziato come negli ultimi mesi, sia a Stio che nella frazione Gorga, si stia registrando un disservizio nella consegna della corrispondenza “creando enormi disagi alla gente, tenendo conto che per l”80% è popolazione anziana che non ha a disposizione strumenti tecnologici per avere la consegna o effettuare pagamenti on line o altro”.

Poste e disagi: la segnalazione

“Bollette della luce, acqua, abbonamenti a riviste, consegnate con mesi di ritardo o mai recapitate – osservano i due amministratori – una politica aziendale fallimentare, personale assunto a tempo determinato che in enorme difficoltà perché non fa in tempo a distribuire la posta accumulata da mesi. Gli stessi addetti, dopo acquisita la conoscenza di indirizzi, contrade e numeri civici, non vengono rinnovati ed ecco aumentare il disagi”.

Giancarlo e Gerardo Trotta hanno chiesto anche lumi al presso il centro recapito di zona in località Angellara per esporre riscontrando “totale indifferenza”.

L’interrogazione parlamentare

Tali problematiche sono state riprese dal parlamentare di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, che ha chiesto al Ministro dello Sviluppo e Economico di di adottare iniziative per quanto di competenza presso Poste Italiane al fine di porre termine a questi disagi.