I vantaggi dello psicologo online

Parlare con uno psicologo online ha acquisito valore ed importanza. Oggi i sistemi informatici ci permettono di utilizzare mezzi di comunicazione sempre più efficienti e ci permettono di svolgere moltissime azioni direttamente da casa con un semplice click. Tra queste, è possibile effettuare una vera e propria sessione di counseling psicologico utilizzando uno smartphone e senza recarsi fisicamente presso lo studio di un professionista. Si tratta di un primo passo verso una nuova concezione.

Il passaggio al digitale permette di usufruire del servizio sanitario anche a chi non ha la possibilità di muoversi, ottimizzando costi e tempistiche. Questi vantaggi sono ancor più rilevanti per tutti i soggetti che andiamo ad elencare nei successivi paragrafi.

Persone disabili o invalide

L’opportunità di ricevere un supporto psicologico, da parte di un professionista certificato, in forma digitale ed online è sicuramente un’ottima soluzione per chi riscontra reali difficoltà a muoversi, abbattendo il limite fisico per raggiungere lo studio del professionista. Nonostante gli sbalorditivi passi in avanti fatti dalla tecnologia, le cosiddette barriere architettoniche rappresentano ancora un problema piuttosto diffuso per chi convive con determinate disabilità.

Lavoratori e pendolari

Molte persone non hanno la possibilità di investire qualche ora della propria giornata per andare a fare una chiacchierata dallo psicologo.

Questo proprio perché una visita tradizionale comporta parecchio più tempo da investire rispetto all’effettiva durata della seduta.

La frenesia della quotidianità ricca di continui spostamenti e la variabilità costante degli impegni di lavoro non offrono a moltissime persone la possibilità di organizzare in modo ottimale la propria vita.

Come conseguenza vi è la reale impossibilità di prendere anche un semplice appuntamento dallo psicologo. Tuttavia, proprio grazie alle svariate app presenti online è possibile ovviare a questo problema: è possibile mettersi in contatto con uno psicologo o una psicologa online su Cozily, app specializzata nell’ambito della psicologia online e della psicoterapia.

Quali sono i vantaggi dello psicologo online

I vantaggi di una consulenza qualificata con uno psicologo sono notevoli. Innanzitutto, in questo nuova modalità è possibile ricevere sempre ed in qualunque luogo un supporto professionale. A seconda delle diverse piattaforme utilizzate, è possibile scrivere allo psicologo in qualsiasi momento della giornata: sarà poi necessario attendere un riscontro in base alle sue disponibilità e fasce orarie. Ovviamente, se ci si affida a piattaforme serie e certificate, è garantita sempre la massima riservatezza degli utenti, aspetto fondamentale a tutela del paziente: molti nutrono ancora timore nell’ammettere di dialogare con uno psicologo. Proprio per evitare che tale timore possa tradursi in un vero e proprio ostacolo, la maggior parte delle app garantiscono un sistema di riservatezza e di gestione dei dati impeccabile.

La terapia con uno psicologo online permette di rispettare al meglio la privacy preservando la riservatezza propria del confronto. Non a caso, alcuni studi scientifici hanno dimostrato che la terapia a distanza (o online) permette alle persone di sentirsi meno tese e più a loro agio nel parlare con il professionista. Questo avviene a causa di più fattori.

Innanzitutto la terapia online evita il famoso imbarazzo della sala d’attesa (la paura di essere visti da qualcuno può letteralmente divorare il paziente).

(la paura di essere visti da qualcuno può letteralmente divorare il paziente). In secondo luogo, ma non meno importante, aprirsi su determinate tematiche all’interno di uno studio può risultare difficile; farlo a casa invece, nella propria zona di comfort, potrebbe essere sicuramente più semplice .

. Infine, un altro vantaggio della terapia online è quello economico: fare terapia attraverso un’app ha un costo nettamente inferiore rispetto alle sedute tradizionali.

In genere tutte le applicazioni offrono la possibilità agli utenti di effettuare un periodo conoscitivo per entrare in contatto con il proprio terapeuta e testare le funzionalità del servizio; successivamente è sempre necessario sottoscrivere uno dei piani offerti per cominciare il proprio percorso.