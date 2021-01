Campania, prosegue la campagna di vaccinazione

Con gli arrivi delle nuove dotazioni di vaccino, in programma oggi e domani, la campagna vaccinale in Campania proseguirà in maniera serrata per completare il primo blocco, e prioritariamente per la fase dei “richiami” della prima dose, somministrata dal 30 dicembre scorso. Le seconde dosi saranno somministrate regolarmente e secondo calendario a partire dai 21 giorni di distanza previsti.

La campagna non si interromperà ma è previsto un fisiologico rallentamento delle somministrazioni fino a giovedì.

La Federico II, intanto, metterà a disposizione centinaia di specializzandi e di giovani laureati per eseguire le vaccinazioni di massa. “C’è un clima di grande mobilitazione, una grande partecipazione che ci fa essere molto ottimisti per i mesi futuri”, dice il presidente De Luca.