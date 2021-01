Buonabitacolo, danneggiata cabina telefonica: utenze in tilt

Vandali in azione a Buonabitacolo. Ignoti hanno danneggiato una cabina elettrica. Ciò ha mandato in tilt diverse linee elettriche puniche e private.

“Siamo in contatto con l’Enel per risolvere il problema.Devo ammettere una cosa. In questi casi – ha scritto su Facebook il sindaco Giancarlo Guercio – provo un senso di vergogna poiché in quanto Sindaco rappresento anche personaggi che per chissà quali misteriose ragioni si divertono a distruggere, a rovinare, a inquinare”.

Il sindaco accusa: “siete delle bestie incivili e non meritate nessuna considerazione. Non valete niente.

Avevamo appena riparato un guasto complesso che aveva causato disagio a molte persone che per troppo tempo erano rimaste al buio. Cosa avete ottenuto? Vi siete tolti uno sfizio? Ma che soddisfazione!”.

“Io non vi rappresento, chiunque voi siate, e questa posizione sarà denunciata domattina ai Carabinieri che faranno i loro approfondimenti.

Mi dispiace per i cittadini residenti in zona Cornalito: a causa di qualche bestia dovete pazientare un altro poco.

Ma dove vogliamo andare?”, conclude Guercio.