Ad Agropoli ecco la ”Scala dell’Amore Saraceno”

AGROPOLI. “Gli innamorati si aprono varchi ovunque, non per nulla il loro protettore ha le ali” scriveva il poeta Jean de La Fontaine. Anche una scalinata può essere considerata come un simbolo da questo punto di vista, sulla falsa riga di quanto accade per i suggestivi scorci di grandi capitali internazionali. Nel Cilento si tenta quindi di “identificare” uno spazio dedicato all’amore in ogni sua forma, come l’iniziativa adottata dal Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Adamo Coppola, che ha istituito la ”Scala dell’Amore Saraceno”.

Questo luogo è stato individuato nello splendido scenario del Borgo Antico della Porta di Agropoli dove verrà installata una panchina.

Un’idea che può intersecarsi anche con lo sviluppo imprenditoriale nella città che vedrà nei prossimi anni l’arrivo dei grandi marchi ad Agropoli con un possibile sviluppo dalle potenzialità non indifferenti.

In questo modo l’Ente, punta a valorizzare il paese per incentivare l’arrivo dei turisti, soprattutto quando l’epidemia sarà alle spalle, durante l’anno e non solo nel pieno della stagione estiva, sfruttando l’idea originaria di Mafalda Inglese, per conto della società My Fair.