Sapri: short list per incarichi professionali al Piano di Zona

Un avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti per il conferimento di incarichi professionali per la gestione di attività finanziate da fondi regionali, nazionali, comunitari e Inps dell’ambito territoriale sociale S9.

L’iniziaiva è del Piano di Zona che intende istituire un elenco ristretto di figure professionale, con validità annuale, da attingere qualora dovesse risultare necessario realizzare servizi programmati o da programmare.

I profili ricercati sono assistenti sociali e coordinatore segretariato sociale e raccordo con servizio sociale professionale. Oltre ai requisiti di legge si richiedono i titoli di studio e l’esperienza nei settori richiesti.

Le domande dovranno essere inviate entro il 22 gennaio prossimo. Nel bando sono descritte tutte le modalità per partecipare.