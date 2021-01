Decessi all’ospedale di Agropoli, Pierro: risposta insoddisfacente

AGROPOLI. Una “risposta non riposta” quella che il consigliere regionale Attilio Pierro, esponente della Lega, ha ricevuto dalla Regione Campania in merito alla situazione dell’ospedale civile di Agropoli.

Nel mese di dicembre, infatti, si erano registrati diversi decessi. In molti si chiesero se vi fossero dei problemi presso il presidio cilentano. Ne scaturì un’interrogazione al consiglio regionale. La risposta che è arrivata, però, non soddisfa il consigliere regionale che annuncia una nuova richiesta di informazioni sul caso considerato che i dubbi restano.

“Se le risposte dell’ospedale di Agropoli sono come quelle che ho ricevuto io alla mia interrogazione ho dei dubbi anche io sulla struttura”, dice il consigliere regionale della Lega.

“Avevo chiesto decessi e ricoveri nella terapia intensiva e subintensiva dall’apertura al 1 dicembre. Mi hanno risposto con una relazione che era già stata pubblicata su Facebook e sul sito dell’Asl – prosegue – Io avevo fatto una interrogazione ben precisa. Loro mi hanno risposto con i dati all’11 dicembre dicendo si sono registrati 17 pazienti dimessi e 16 decessi dall’apertura”.

Una risposta che non entra nello specifico dell’interrogazione e che non soddisfa il consigliere regionale, pronto ora ad interrogare nuovamente della questione Asl e Regione.