Cilento: stop ai disagi presso gli uffici postali

Stop a code e disagi agli sportelli postali. Poste Italiane, attraverso una nota indirizzata ai comuni, ha fatto sapere che a partire dalla prossima settimana ci sarà un progressivo ritorno alla normale funzionalità degli uffici.

I problemi si registravano ormai da mesi. Con l’emergenza covid, infatti, nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza, Poste Italiane aveva ridotto il personale, ma anche giorni e orari di funzionamento di taluni sportelli.

Una situazione che aveva creato non pochi problemi nei centri del Cilento. Nei comuni più grandi, come Agropoli e Capaccio Paestum, a determinare i disagi era stata soprattutto la riduzione del personale.

Lunghe file e assembramenti si sono registrati per settimane all’esterno degli uffici, con gli anziani a rappresentare la categoria che più ha risentito di tale situazione.

Ma anche nei centri più piccoli le azioni messe in campo da Poste Italiane avevano determinato problemi: diversi sindaci si erano visti costretti a diffidare Poste Italiane per aver attuato ridimensionamenti degli orari. Non pochi i disagi per l’utenza ed anche in questo caso file e code negli unici giorni di apertura degli sportelli.

Ora, però, attraverso una nota indirizzata proprio ai comuni, le Poste hanno reso noto che la situazione tornerà nei prossimi giorni alla normalità, a partire da lunedì 18 gennaio.