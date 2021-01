Covid: nel Cilento altri comuni rinviano il ritorno a scuola

Nuovo slittamento della didattica in presenza, non solo per gli studenti di liceo e medie ma anche per quelli delle elementari e delle scuole dell’infanzia. Altri comuni, infatti, hanno scelto di rinviare ulteriormente il ritorno a scuola. Castellabate è stato l’ultimo in ordine di tempo: tutto rinviato alla prossima settimana in attesa di organizzare uno screening sulla popolazione scolastica.

Hanno scelto di rinviare il ritorno a scuola anche Caselle in Pittari (pure qui è previsto uno screening), Castel San Lorenzo e Castelnuovo Cilento.

“Scelta difficile ma doverosa” il commento del sindaco di quest’ultimo comune, Eros Lamaida.