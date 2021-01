Castelnuovo: prorogata ancora la chiusura delle scuole

Il sindaco del Comune di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole. Già con precedente provvedimento e alla luce della situazione pandemia, il primo cittadino aveva rinviato il ritorno in aula al 17 gennaio. Ora con una nuova ordinanza ha scelto di far slittare nuovamente il suono della campanella, anche per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle prime due classi delle elementari che in base ad un provvedimento regionale avrebbero potuto riprendere a frequentare in presenza.

La Dad è prorogata fino al 24 gennaio.

“Decisione sofferta, difficile ma necessaria”, dice il sindaco Eros Lamaida.