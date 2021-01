A Castelnuovo Cilento un largo a Guglielmo Lombardi: “era l’amico di tutti”

CASTELNUOVO CILENTO. Si terrà domani – 16 gennaio – la cerimonia di intitolazione del piazzale sito davanti al municipio del Capoluogo a Guglielmo Lombardi. La cerimonia, nel rispetto delle norme anticovid, è prevista per le ore 11. Sarà presente anche don Pietro Sacco per la benedizione.

Arturo Lombardi, detto Guglielmo, è stato definito dal sindaco Eros Lamaida come “l’amico di tutti, gentile e bello come pochi”.

Nel novembre scorso l’amministrazione comunale diede il via libera all’intitolazione motivando così la decisione:

“E’ stato un uomo perbene, il fulcro, la guida esemplare, colui che è sempre stato pronto a dare una mano, il riferimento, generoso, disinteressato, di una Comunità intera, di un popolo , il popolo di Castelnuovo Cilento. Un popolo di uomini e donne, di grandi lavoratori, di grandi lavoratrici, di padri , di madri ,di figli , di nipoti che hanno fatto, fanno e faranno il loro dovere, sempre e in silenzio, senza chiedere, mai, niente in cambio. Uomini e donne che hanno portato avanti, portano tuttora e porteranno, che hanno incarnato, incarnano ancora ed incarneranno, i valori fondamentali del vivere civile, quei valori immortali dell’impegno disinteressato per il bene comune che consentono a tutti noi e alle future generazioni di andare avanti, a testa alta, di lottare, con grande dignità ed onore, per un mondo, davvero, migliore. Dedicare il Largo del nostro Comune a Guglielmo significa ricordare , in particolare a noi stessi, che nel nostro sangue scorre, umile, il Suo sguardo limpido, gentile e bellissimo, i Suoi occhi celesti , dello stesso colore del mare , allegri e indomiti, gentili, pieni di rispetto e di incanto , di profondità speciale, la profondità che non ha mai fine di un Uomo volato, troppo presto, via, nel cielo stellato, nell’Universo infinito, e vittima, inoltre, per un destino oltremodo avverso, vittima innocente, incolpevole, vittima “collaterale” ,come si dice, del flagello dell’umanità in questo 2020. Che il ricordo di Guglielmo possa scorrere nel nostro sangue, con il nostro sangue, nelle arterie, nelle vene dei nostri corpi ed essere scolpito nei nostri cuori e renderci, così, migliori per essere in grado di affrontare le sfide che ci sono davanti che ci attendono da subito. Che ci aspettano ora. E, vincerle. Per Guglielmo Lombardi, figlio , padre e nonno esemplare di questa terra, della nostra Comunità, del Cilento, affinché possa proteggerci con la Sua anima buona, dolce, gentile. Con il Suo sorriso sereno, splendente, bello come il sole. A Guglielmo, alla luce incantevole dei Suoi occhi celesti , ai respiri dei Suoi occhi che non nascondevano mai la verità, , ossigeno e rifugio, certo e sicuro, della Sua anima e, forse , anche della nostra. Che, ne sono certo, ha interpretato. A Guglielmo, per tutto ciò che è stato e ha rappresentato e rappresenta ancora per Castelnuovo Cilento. Questa targa , a memoria eterna, per consentirci un altro giro con Guglielmo, con il Suo sorriso , lì, lungo il ciglio della Sua strada di casa, a farci compagnia, un ultimo giro con Lui e poi , lo giuro, scendere. Scendo. Il Tuo, umile, Sindaco”.