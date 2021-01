Presto al via lavori su Sp15 tra Pollica e Castellabate

POLLICA. 111mila euro per la Sp15. La Provincia di Salerno ha approvato il progetto esecutivo delle opere per lavori tra il chilometro 0+000 e 33+900 e avviato la procedura di gara. Le risorse impiegate sono arrivate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per il 2020 l’Ente di Palazzo Sant’Agostino è stato destinatario di 7milioni di euro che hanno permesso di programmare una serie di interventi sull’ampia rete provinciale.

Una piccola porzione delle risorse sono state destinate alla Sp15 che collega Pollica con Castellabate Capoluogo attraversando il territorio interno.

La Sp15 è una strada importante per il Cilento montano: essa attraversa anche il Comune di Perdifumo e insieme alla Sp15B è una delle principali strade che collegano i centri del comprensorio del Monte Stella e le zone adiacenti.

Purtroppo, però, queste arterie presentano notevoli criticità in più punti. La Provincia ha ora previsto opere di sistemazione e messa in sicurezza di circa 34 chilometri di strada.