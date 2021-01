Lustra: senza pc né internet, il Comune li aiuta con la Dad

LUSTRA. In attesa che il covid conceda una tregua e consenta a tutti gli studenti di tornare tra i banchi, si prova a sopperire alle lezioni in presenza mediante la didattica a distanza. Questo sistema, però, non sempre permette a tutti di stare al passo con le lezioni. Ci sono famiglie con più figli che non hanno a disposizione più pc per consentire a tutti di seguire gli insegnanti, altre che risultano prive di una adeguata linea internet. C’è anche a chi mancano entrambi questi strumenti, indispensabili per la didattica a distanza.

E’ quanto accaduto a Lustra ad una famiglia straniera che da poco abita in paese. Due bambini erano privi di pc e internet e pertanto erano impossibilitati a svolgere la Dad. In loro aiuto è intervenuto il sindaco Luigi Guerra che si è subito attivato per dare loro la possibilità di seguire regolarmente le lezioni e di non restare indietro.

“Nel momento in cui ci hanno chiesto una mano ci siamo attivati subito per poter garantire a questi bellissimi bambini di poter seguire la lezione, ospitandoli negli uffici della casa comunale, mettendogli a disposizione tutto quello che gli serviva”, ha spiegato il primo cittadino.

Per i due bambini superati tutti gli ostacoli in attesa che l’emergenza coronavirus gli consenta anche di tornare in aula.