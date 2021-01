L’almanacco del 14 gennaio 2021

E’ il 14° giorno dell’anno, 2ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 351 giorni.

Santi del giorno

San Felice da Nola (Confessore e Martire)

Sant’Eufrasio (Vescovo)

Santa Bianca (Vergine)

Beato Odorico da Pordenone (Sacerdote)

San Dazio (Vescovo di Milano)

San Fulgenzio di Astigi (Vescovo)

San Glicerio (Diacono e Martire)

San Potito (Adolescente Martire)

San Saba (Arcivescovo di Serbia – Chiese Orientali)

Sant’Engelmaro (Martire)

Santa Macrina l’Anziana

Santa Nino (Nouné, Nina, Cristiana – Apostola della Georgia)

Santi Monaci del Monte Sinai e d’Egitto (Martiri)

Beato Oddone (Oddo) di Novara (Monaco)

Etimologia

Bianca, il nome deriva da un soprannome, bianco, usato in italiano medievale in riferimento al colore dei capelli o della pelle. Il nome è conosciuto all’estero grazie a Shakespeare che lo utilizzò per due suoi personaggi presenti nella commedia La bisbetica domata e nella tragedia Otello.

Attualmente è presente tra i primi 50 nomi per bambini più utilizzati in Romania e Portogallo.

Proverbio del giorno

Tentar non nuoce.

Aforisma del giorno

Chi è pienamente nella pace non sospetta di alcuno. Invece chi è inquieto e turbato sta sempre in agitazione per vari sospetti. Non è tranquillo lui, né permette agli altri di esserlo; dice sovente cose che non dovrebbe dire e tralascia cose che più gli converrebbe fare; sta attento a ciò che dovrebbero fare gli altri, e trascura ciò a cui sarebbe tenuto lui stesso. Sii dunque zelante, innanzi tutto , con te stesso; solo così potrai essere giustamente zelante con il tuo prossimo. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1976 – Nasce il quotidiano “la Repubblica”

Sei nato oggi?

La fortuna non manca mai di assisterti e unita alla tua vitalità, alla disponibiltà e a un innato ottimismo ti permetterà di raggiungere alti livelli professionali, soprattutto nel settore artistico dove il tuo buon gusto ti indurrà a scelte azzeccatissime. In amore non hai problemi e troverai sempre il partner in grado di darti ciò che desideri.

Celebrità nate in questo giorno

1875 – Albert Schweitzer