“Idrogeno, dalle parole ai fatti”, domani alle 15.30 il webinar a cura di FORUMAutoMotive. Il Ceo di SMET, Domenico De Rosa, tra i relatori

Domani, venerdì 15 gennaio 2021, a partire dalle 15.30, in diretta sulla pagina Facebook di Smet , andrà online lo Special Automotive Webinar dal titolo “Idrogeno, dalle parole ai fatti”. L’iniziativa è promossa da FORUMAutoMotive e vedrà la partecipazione di Smet Logistics insieme ad un nutrito gruppo di ospiti tra cui appunto il Ceo di Smet e presidente della Commissione Autostrade del Mare di Alis, Domenico De Rosa, per discutere sul reale futuro utilizzo di una risorsa pulita e performante come quella dell’idrogeno.

A fare gli onori di casa sarà Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, che avrà il compito di introdurre i lavori alle quali parteciperà anche il Presidente della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, Raffaella Paita. Altri ospiti saranno Paolo Starce, Presidente di Unrae Veicoli Industriali, Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto Trucks, Gianluca Di Loreto, Partner in Bain & Company, Cristina Maggi, Direttrice H2IT, Giuseppe Marotta, Amministratore delegato di BeMobility e componente della European Hydrogen Alliance e Andrea Ricci, SVP Filling Stations di Snam4Mobility.

Un parterre di prim’ordine insomma per sviscerare da vicino tutti i vantaggi che l’utilizzo di motori ad idrogeno può dare ad un comparto in costante evoluzione, alla ricerca di nuove tecnologie che riescano a far convivere l’esigenza di collegamenti sempre più rapidi e distanti con il dovere morale di rispetare il nostro ecosistema. Per gli altri e per noi stessi.

I vantaggi dell’idrogeno sono tanti, a partire appunto dalla sostenibilità ambientale. La reazione chimica di una pila a combustione che utilizza idrogeno infatti, ha il pregio di produrre solo ed esclusivamente acqua. Si elimina così l’annoso problema delle emissioni nocive per l’ambiente e per la nostra salute. In più si ottimizzano i tempi e i costi del rifornimento, essendo un elemento chimico facilmente ritrovabile in natura (basti pensare alla composizione dell’acqua, fatta in parte da idrogeno) e dalle grandi performance.