Covid: preoccupazione a Novi Velia, focolaio in casa di riposo

Nuovo allarme covid a Novi Velia. Il Comune che in questa seconda fase della pandemia aveva già sofferto per un aumento esponenziale di casi, ora si trova ad affrontare una nuova emergenza. Questa volta il focolaio si è sviluppato all’interno di una casa di riposo per anziani. Diversi i contagiati tra i degenti e gli operatori. Ed è probabile che il virus sia entrato nella struttura proprio tramite un dipendente.

E’ bastato poco e il covid si è velocemente. C’è stato anche bisogno di ricoverare uno dei nonnini presso il reparto covid dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania

Uno dei nonnini al momento è ricoverato nel reparto Covid del San Luca di Vallo della Lucania.

Il primo cittadino e direttore sanitario del nosocomio vallese, Adriano De Vita, ha tenuto una serie di incontri per individuare la soluzione migliore per circoscrivere il virus e garantire la necessaria assistenza ai contagiati.

Intanto si è deciso di sospendere l’attività didattica da domani al 25 gennaio a scopo precauzionale.