Cilento, guasto agli impianti: 5 comuni senz’acqua

Guasto agli impianti possibili disagi nel Cilento. Lo ha reso noto la Consac, società che gestisce il servizio idrico in gran parte del territorio.

Sono cinque i comuni interessati: Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Pollica, San Mauro Cilento e Vallo della Lucania. Nello specifico si tratta delle seguenti località: Casal Velino Capoluogo, Castelnuovo Cilento Capoluogo, Pollica Capoluogo e frazioni Celso, Galdo, Cannicchio e zone limitrofe, San Mauro Cilento Capoluogo e Pattano.

La Consac, ha reso noto che la riattivazione è prevista entro le ore 23 di oggi (14 gennaio).

“Ci scusiamo per l’inconveniente ed assicuriamo che l’interruzione sarà contenuta nel tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori”, fa sapere la Consac.

Alla ripresa della erogazione, l’acqua potrebbe assumere una lieve colorazione per un breve periodo: in tal caso sarà necessario consentire il deflusso dai rubinetti fino a che l’acqua risulti limpida. Le utenze poste a quote altimetricamente svantaggiate potranno subire interruzioni di maggiore durata.