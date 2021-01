Villammare: al via l’opera di riqualificazione della fascia costiera

VIBONATI. Hanno preso il via in questi giorni i lavori relativi al progetto di “Riqualificazione e recupero ambientale nel tratto della fascia costiera – tratto Villammare”.

Il costo è di circa 1,2 milioni di euro, risorse che arrivano in gran parte dalla Regione Campania e per quella restane (circa 82mila euro) da fondi del Comune di Vibonati derivanti da precedenti mutui già contratti e non completamente utilizzati.

L’opera pubblica prevede la realizzazione di un percorso ciclabile compreso tra il Parco Marinella e l’area a confine con Sapri .

La pista sarà lunga circa milletrecento metri. Un intervento importante considerate le tante persone che percorrono il tragitto tra le due località costiere in bicicletta e ad oggi sono costretti a utilizzare la strada (SS18) o i marciapiedi.

“Finalmente, dopo più di vent’anni, abbiamo avviato i lavori di riqualificazione della fascia costiera e tra poco sarà realizzata la pista ciclabile, nel tratto compreso tra il Parco Marinella e l’area ai confini con il comune di Sapri – fanno sapere da palazzo di città – Una grande opera che restituirà dignità ad uno degli angoli più suggestivi del nostro territorio“

Nonostante l’importanza dell’intervento e l’attesa per la sua realizzazione, l’opera ha diviso i cittadini: alcuni si sono mostrati favorevoli altri hanno espresso perplessità ritenendo che pista ciclabile potrebbe compromettere in modo grave e irreversibile la fascia dunale dell’Oliveto, a causa dell’uso di mezzi per la movimentazione terra che verranno utilizzati per le opere.