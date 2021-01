Pertosa: rete idrica libera dall’amianto

“Da quando ci siamo insediati abbiamo intrapreso un dialogo serrato con Consac affinché si risolvessero tutte le problematiche relative al nostro servizio idrico. L’aspetto che ci stava più a cuore era quella relativo alla sostituzione delle tubature in cemento amianto (circa 4 km di rete al di fuori del comprensorio cittadino) che garantivano l’approvvigionamento idrico al nostro serbatoio”. Esordisce così il primo cittadino di Pertosa, Domenico Barba per annunciare una importante novità.

“Con molta gioia vi comunico che da oggi la nostra rete di tubature che ci garantisce acqua potabile è completamente libera dall’amianto”.

“Abbiamo ancora altre cose da fare e le faremo a strettissimo giro ma oggi non posso non ringraziare quanti hanno contribuito a questo splendido risultato, in particolar modo tutti gli operatori che agiscono sul nostro territorio, l’ing. Antonio Criscuolo e il presidente Gennaro Maione”, conclde il primo citadino.