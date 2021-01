Ascea: immobili nel degrado, sindaco ordina messa in sicurezza

ASCEA. Un’ordinanza per intimare ai proprietari di una struttura turistica di sistemare alcuni immobili che risulterebbero essere in cattivo stato di manutenzione e, pertanto, necessitano di interventi immediati anche per salvaguardare la pubblica e privata incolumità. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco di Ascea Pietro D’Angilillo. Nel dettaglio, dopo un sopralluogo della Polizia Municipale in località Scogliera, un’area di grande pregio, è stata riscontrata la presenza di strutture in stato di abbandono che oltre a rappresentare un potenziale pericolo potrebbero essere utilizzate da ignoti come ricovero abitativo temporaneo.

Non solo: risultano infatti ulteriori immobili, servizi e aree per il gioco e il tempo libero che pure risultano in condizioni precarie, così come la recinzione metallica ivi presente.

Di qui l’ordinanza del sindaco Pietro D’Angiolillo che intima di procedere alla messa in sicurezza delle strutture per renderle sicure dal punto di vista statico, igienico sanitario e non fruibili da estranei e la sistemazione delle aree esterne per evitare pericoli. Infine chiesta la manutenzione del verde per escludere il rischio incendi. In caso di inottemperanza scatterà una sanzione.