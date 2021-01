Intervento degli operatori ecologici della Sarim e del Comune di Camerota lungo i terreni bagnati dal fiume Mingardo. Gli operai hanno bonificato tutta l’area rimuovendo i rifiuti in parte anche interrati. Non è la prima volta che questa zona viene ripulita. L’ente, in diverse aree, ha installato fototrappole per combattere questo fenomeno.

