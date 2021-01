Cuccaro Vetere: programma opere sul territorio

Il Comune di Cuccaro Vetere, con a capo il sindaco Aldo Luongo, programma opere sul territorio comunale; previsti, difatti, interventi di efficientamento energetico e di risanamento del rischio idrogeologico. L’Ente cilentano ha approvato il progetto relativo ai lavori di: “Adeguamento energetico impianto termico di riscaldamento uffici e alloggi comunali presso Piazza Antonio Valiante” nell’importo di 19.329,89 euro. I contributi provengono da parte del MISE, Ministero dello sviluppo economico, e hanno un utilizzo vincolati.

I fondi assegnati ai comuni, infatti, devono essere utilizzati per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

L’amministrazione comunale ha, poi, programmato l’intervento di “Sistemazione versanti a rischio frana in località Madonna di Novi – Pendima a rischio instabilità a monte dell’abitato “, area a forte rischio di colata per erosione dei versanti.

Il progetto sarà finanziato mediante i fondi di cui al Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici del territorio anno 2020”. L’importo complessivo è di 996. 010,00 euro.