Convergenze apre la nuova divisione Wholesale

Convergenze S.p.A. Società Benefit (AIM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), apre la nuova divisione Wholesale, inserita nell’ambito della propria BU TLC, affidandone la responsabilità al manager di lunga esperienza Sergio Sais.

La nuova divisione di Convergenze, con sede presso il Centro Direzionale di Napoli, ha l’obiettivo di consolidare e ampliare l’operatività dell’area vendite della BU TLC in ambito business, incrementare la capacità tecnica e avviare la specializzazione verso i servizi offerti in modalità Wholesale.

Convergenze può così utilizzare la propria infrastruttura di rete, posata sull’intero territorio nazionale e già interconnessa ai più importanti NAP (Network Access Point) italiani ed esteri, creata nel corso degli anni, rendendola disponibile a tutti gli Internet Service Provider (organizzazioni ed infrastrutture che offrono agli utenti finali servizi di connettività ad Internet e servizi voce), o più genericamente Reseller, che vorranno usufruirne.

Il responsabile della divisione Wholesale nominato è Sergio Sais, professionista con esperienza pluridecennale nel settore delle TLC e delle vendite Wholesale, da diversi anni già account manager di Convergenze per conto di uno dei maggiori fornitori di servizi e player del mercato Tlc italiano, che farà riferimento diretto ad Antonietta Mandetta, Responsabile Vendite di Convergenze, e all’Amministratore Delegato Rosario Pingaro.

La gestione operativa del nuovo dipartimento è affidata ad un team dedicato di professionisti altamente qualificati che si occuperà di seguire in maniera puntuale i nuovi clienti business, sia dal lato tecnico, sia con riferimento agli altri aspetti operativi dei servizi offerti.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato di Convergenze, ha commentato: “L’apertura della nuova divisione riteniamo possa portare a nuove e interessanti opportunità di business per Convergenze, legate sia al target di piccoli operatori del settore TLC che non dispongono di propria infrastruttura sia a operatori di maggiori dimensioni che sceglieranno di affidarsi a Convergenze nelle nostre aree di competenza. Gli investimenti, effettuati dalla Società nel corso degli anni per il potenziamento e l’ampliamento della propria rete, si concretizzano dunque in una nuova offerta, che genera maggior vantaggio competitivo per la Società stessa, portando Convergenze allo stesso livello dei principali competitors nazionali. Voglio infine dare il benvenuto a Sergio Sais, un manager affidabile che conosciamo da molti anni e che porterà in Convergenze la sua esperienza maturata presso uno dei più importanti operatori TLC italiani”.

In occasione della nomina a responsabile della divisone Wholesale, Sergio Sais ha così commentato: “Sono contento di iniziare questo nuovo percorso professionale, entrando a far parte di una realtà aziendale con la quale collaboro da diversi anni, formata da un team di persone che ammiro per competenza e professionalità. Sono certo che con la mia esperienza e la loro infrastruttura riusciremo a dare un forte contributo alla crescita di Convergenze e del territorio”.