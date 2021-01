Anche a Rutino una casa dell’acqua

RUTINO. Le case dell’acqua sono ormai una realtà. Sempre più comuni stanno puntando su questi impianti capaci di erogare acqua naturale o gasata a costi irrisori. Un risparmio non solo sulle tasche dei consumatori ma anche per l’utilizzo della plastica in quanto si favorirà il riuso delle bottiglie, meglio ancora se in vetro. Rutino ha scelto di unirsi ai comuni virtuosi con una casa dell’acqua da collocare in via Giuseppe Verdi. La spesa sostenuta dall’Ente verrà rimborsata da Consac.

Come funzionano le case dell’acqua? Semplice. Ciascun impianto fornirà acqua gasata o liscia a seconda della scelta ad un costo non superiore a 5 centesimi al litro. Gli utenti dovranno arrivare muniti di contenitori. Sarà possibile pagare in contanti ma anche con apposite tessere. La durata sperimentale del servizio è di cinque anni.

Se anche a Rutino le case dell’acqua avranno successo certamente il servizio verrà rinnovato.