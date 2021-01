Accordo di collaborazione tra Unisa e Bcc di Aquara

La Bcc di Aquara e l’Università di Salerno hanno sottoscritto un accordo di collaborazione. Le parti si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, attuando forme stabili e continuative di collaborazione volte a promuovere il processo di sviluppo imprenditoriale e/o industriale di origine accademica attraverso le opportune forme di finanziamento, sostegno e sviluppo.

In particolare la banca intende stimolare l’ecosistema territoriale dell’innovazione facilitando l’accesso all’equity e agli investimenti per l’innovazione mediante l’individuazione di strumenti di finanziamento dedicati e in linea con le iniziative imprenditoriali riconosciute dall’Università secondo le modalità compatibili con il proprio statuto; l’Unisa, nel rispetto dei propri regolamenti si impegna, attraverso attività di comunicazione, a favorire l’interazione tra la banca e le iniziative imprenditoriali riconosciute con il fine della valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico.

La collaborazione tra le due Istituzioni rappresenta la concreta possibilità di creare sinergie territoriali tra l’Università, le aziende e la Banca per sostenere e dare fiducia ai giovani che saranno gli uomini del futuro.