Castellabate, stop ai lavori per il marciapiede ad Ogliastro Marina

Sospeso il cantiere per la realizzazione di un marciapiede lungo la Sp70B nella frazione Ogliastro Marina di Castellabate.

La Soprintendenza avrebbe ravvisato delle difformità nelle opere in esecuzione rispetto al progetto. All’Ente è stata dunque chiesta ulteriore documentazione sui lavori che avevano preso il via nei mesi scorsi.

Il progetto di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Sp70B”, era stato finanziato dalla Regione Campania. L’iter era iniziato nel 2017.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Costabile Spinelli, aveva risposto alle sollecitazioni dei cittadini della zona che chiedevano maggior sicurezza per i pedoni, appunto con la realizzazione di un marciapiede. L’intervento si inseriva in un più ampio programma di opere pubbliche avviate per il miglioramento della viabilità da parte dell’amministrazione comunale.

Per la ripresa del cantiere si attende ora il nuovo via libera della Soprintendenza che dovrà per valutare la documentazione trasmessa dagli uffici comunali.