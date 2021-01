La ricetta: Torta nuvola con naspro

Una torta semplice e genuina, senza burro e senza latte, leggera e gustosa per una sana colazione o una merenda con gli amici. Il naspro rimane sempre l’elemento principe per i dolci cilentani.

Vediamo come prepararla.

In una terrina sbattiamo 4 albumi con 100 gr di zucchero fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. A parte sbattiamo 4 tuorli con 100 gr di zucchero fino ad ottenere un composto spumoso, aggiungiamo 125 ml di acqua tiepida e 125 ml di olio. Mescoliamo 200 gr di farina 00 con 100 gr di fecola di patate e una bustina di lievito per dolci. Aggiungiamo a pioggia e continuando sempre a sbattere con le fruste elettriche la composta di farine ed un baccello di vaniglia. Quando avremo un composto senza grumi spegniamo le fruste elettriche e amalgamiamo la crema di albumi un po’ per volta mescolando dolcemente dal basso verso l’alto. Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per 40/45 minuti.

Per il naspro



Sbattiamo con le fruste elettriche un albume con una strizzata di limone e zucchero al velo q.b. ad ottenere una crema densa, liscia ed omogenea. Versiamo il naspro sulla torta ancora calda e decoriamo con dei confettini colorati, mettiamo in forno a 150° per 3 minuti circa. Il limone nel naspro servirà a dare lucentezza oltre che lasciare al palato un buon retrogusto. La torta che le nonne amano preparare per i nipotini e rimarrà nei secoli sempre un must.