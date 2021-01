Campagna pro vaccini dei Gd di Alburni e Val Calore

Il 27 dicembre 2020 sarà ricordato come il “V – day”, il primo giorno di vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia e in tutta l’Europa. Una tappa fondamentale nella lotta ad un virus che ha cambiato totalmente le nostre vite, stravolgendo la quotidianità e le abitudini di tutti e di tutte. Una tappa che segna l’inizio di un nuovo capitolo in questa triste storia. Peccato, però, che questo giorno sia stato accompagnato da una serie di polemiche e teorie complottistiche che mettono in dubbio il serio lavoro di team internazionali di scienziati e scienziate che dedicano la loro vita alla ricerca, per garantirci un presente e un futuro migliori.

Ecco perché i Giovani Democratici di Alburni e Val Calore hanno ritenuto necessario iniziare, proprio tramite i social network, una campagna a sostegno della vaccinazione anti – Covid.

“Mi vaccino perché…” consiste in una serie di brevi video, che verranno pubblicati sulle pagine social, in cui esperti ed esperte del settore medico – sanitario (medici specialisti, biologi, infermieri, operatori socio- sanitari che hanno origini e/o legami con gli Alburni e la Valle del Calore) diranno quali sono, secondo loro, i motivi per cui è di fondamentale importanza vaccinarsi.