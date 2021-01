Agropoli, auto non si ferma al posto di blocco: inseguimento per le vie del centro

Momenti concitati a questo pomeriggio ad Agropoli. Intorno alle 17 è iniziato un inseguimento tra le vie del centro cittadino che ha visto protagonisti gli uomini della Polizia Municipale e una Smart. Il veicolo, con a bordo due persone di sesso maschile, non si è arrestato all’alt degli uomini degli agenti che avevano organizzato un posto di blocco in via Duca Sanfelice. Immediatamente sulle tracce della Smart si sono messe due pattuglie dei caschi bianchi, guidati dal comandante Sergio Cauceglia.

Questi ultimi sono anche riusciti ad affiancare la vettura che però ha proseguito la sua marcia. Complici le dimensioni dell’auto, questa è riuscito a sfuggire agli inseguitori.

Attualmente sono in corso indagini. Allertati anche i Carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello. Si sta provando a risalire ai proprietari tramite il numero di targa individuato soltanto parzialmente. Non si esclude che il mezzo possa risultare rubato.