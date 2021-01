Sicignano: chiesto sportello Pastamat in località Zuppino

Il Comune di Sicignano degli Alburni, guidato dal sindaco Giacomo Orco, intende installare uno sportello automatico ATM Postamat presso la frazione Zuppino.

Lo scopo è di garantire un più agevole accesso a tutti quei servizi che lo sportello automatico fornisce, come prelevare denaro contante, effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini e tanti altri.

La località non è scelta a caso: il territorio del Comune di Sicignano degli Alburni è uno tra i più estesi dell’intera Provincia di Salerno e la posizione della frazione Zuppino è strategica in quanto baricentrica rispetto all’intero

territorio comunale. Essa è attraversata dalla SS19 e a poca distanza sono presenti sia la stazione ferroviaria che l’innesto all’autostrada. Non solo: è nelle vicinanze anche l’area Pip. Di qui l’importanza di avere un Postamat evitando ai residenti di raggiungere il Capoluogo.

Lo Sportello ATM sarebbe disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24.

Poste Italiane negli ultimi tempi ha mostrato un particolare interesse per i piccoli Comuni italiani montani, impegnandosi, in modo particolare, a non chiudere i piccoli uffici postali e nel contempo a sostenere la crescita e lo sviluppo socio economico dei territori.