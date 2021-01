Serie D girone I: i convocati di Gelbison e Polisportiva Santa Maria

Dopo il turno dell’Epifania torna prontamente in campo, per l’undicesima giornata, la Serie D, che vede nel girone I impegnate le due squadre cilentane. Turni interni per Gelbison e Polisportiva Santa Maria, formazioni che proveranno a dara continuità ai propri risultati positivi. Gare importanti, quelle di domani, in quarta serie per giallorossi e rossoblù chiamati ad impegni non semplici sulla carta. A Vallo della Lucania allo stadio “Morra” arriva il Licata, appaiata in classifica a quota 16 punti ai rossoblù. Gara intricata anche al “Carrano” Santa Maria di Castellabate dove giungerà l’Acr Messina, capolista del raggruppamento con 5 lunghezze in più dei giallorossi. Questi i convocati dei tecnici Gianluca Esposito e Giuseppe Ferazzoli.

Serie D girone I: i giocatori a disposizione delle due cilentane

Polisportiva Santa Maria: 24 i calciatori arruolabili per Gianluca Esposito

Questa la lista dei calciatori convocati dal tecnico Gianluca Esposito, per la gara di domani pomeriggio. I giallorossi saranno di scena allo stadio Carrano contro i siciliani dell’Acr Messina. I cilentani sono in serie utile da 8 gare, ed imbattuti tra le mura amiche.

Bozzaotre, Campanella, Citro, Coulibaly, Dentice, Foufoue, Giletta, Grieco, Guadagno, Konios, Lambiase, Maggio. Maio, Paragano, Pastore, Polverino, Ragosta, Romanelli, Romano V., Romano G., Sagliano, Simonetti, Tandara,Tompte.

Gelbison: sono 22 i convocati per domani da Giuseppe Ferazzoli

Questo l’elenco dei calciatori arruolabili dall’allenatore Giuseppe Ferazzoli, per la sfida di domani pomeriggio. I rossoblù attenderanno allo stadio Morra i siciliani del Licata. I vallesi vengono da 6 risultati positivi, ed in casa non hanno mai perso.

D’Agostino, Simoncelli, Venturiello, D’Orsi, Bonfini, Romano, De Gregorio, De Foglio, Dayawa, Mautone. Zollo, Uliano, Ziroli, Isasevoli, Graziani, Maiorano, Coulibaly, Di Fiore, Figliolia, Gagliardi, Stancarone, Coiro.