Pisciotta a rischio isolamento, sindaco scrive alla Provincia

PISCIOTTA. Prenderanno il via il prossimo 11 gennaio i lavori sulla ex SR 447 nel tratto al km 3+250, all’altezza dell’ingresso del Lido Anireip. La Provincia di Salerno ha previsto opere importanti di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata in seguito ad un fenomeno franoso Ciò imporrà la chiusura dell’importante arteria tra Pisciotta e Palinuro, con notevoli disagi soprattutto per il primo comune.

I percorsi alternativi, infatti, sono lunghi e tortuosi per chi deve raggiungere il basso Cilento o la Cilentana.

Nel dettaglio:

“per chi proviene dal Comune di Pisciotta in direzione Centola – Palinuro sarà necessario immettersi al Bivio tra la SR 447/racc e la SR 447 in direzione San Nicola – proseguire fino all’incrocio con la SP 84 – e proseguire ancora sulla SR 447 fino alla località Foria di Centola ed infine proseguire fino alla intersezione con la Strada Regionale SR 562”;

“per chi proviene da Palinuro e/o da Camerota in direzione Caprioli – Pisciotta sarà necessario immettersi all’intersezione tra la SR 562 e la SR 447 in direzione Foria di Centola e proseguire per il medesimo percorso all’inverso”;

“per chi proviene dalla Strada in gestione ANAS – variante Cilentana alla SS18, ex SP 430 – all’uscita di Poderia in direzione Pisciotta e Caprioli è

consigliato, ad evitare il percorso alternativo descritto, riprendere la suddetta Strada in gestione Anas in direzione Salerno e prendere l’uscita Centola”.

I disagi, uniti all’incertezza sui tempi di durata dei lavori, ha indotto il sindaco di Pisciotta Ettore Liguori ad inviare una nota alla Provincia nella quale chiede urgentemente notizie sulla data di ultimazione delle opere e di valutare la possibilità di consentire un transito a senso unico alternato.