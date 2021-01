L’almanacco dell’8 gennaio 2021

E’ l’8° giorno dell’anno, 1ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 357 giorni.

Santi del giorno

San Severino (Abate)

Sant’Erardo di Ratisbona (Vescovo)

San Massimo di Pavia (Vescovo)

San Nathalan (Vescovo dell’Aberdeen-Shire)

San Paziente di Metz (Vescovo)

Sant’Apollinare di Gerapoli (Vescovo)

Santa Gudula (Vergine)

Santi Teofilo ed Elladio (Martiri)

Etimologia

Severino, dal nome della gens Romana Severinus, deriva da Severus e costituisce un diminutivo di Severo. Il significato del termine risulta essere piuttosto chiaro: indica infatti una persona piuttosto “rigida, severa”.

Proverbio del giorno

Pota a la luna di gennaio se vuoi riempir le botti.

Aforisma del giorno

Che differenza c’è se ci cade addosso il casotto delle sentinelle o un monte? Nessuna. Eppure c’è chi teme di più quest’ultima evenienza, sebbene entrambe siano ugualmente mortali: abbiamo più paura delle cause che degli effetti. (Seneca)

Accadde Oggi

1993 – La mafia uccide il cronista Beppe Alfano

Sei nato oggi?

Determinazione, forza e lealtà fanno di te un importante punto di riferimento per tutti quelli che ti circondano o lavorano con te. Nel lavoro procedi passo dopo passo e in breve riesci a raggiungere posizioni di tutto rispetto che, col tempo, diventeranno sempre più considerevoli. In amore sei fedele ed affidabile, ma dovresti imparare anche ad essere un po’ più dolce ed espansivo.

Celebrità nate in questo giorno

1935 – Elvis Presley

Scomparsi oggi

1642 – Galileo Galilei

1995 – Carlos Monzón

2006 – Domenico Rotella

1996 – François Mitterrand