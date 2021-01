Ritorno a scuola: previsti 350mil test in Campania

In vista del programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto e ottenuto l’invio di 350.000 test antigenici, che arriveranno alla fine di questa settimana. In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico, e anche per i lavoratori del trasporto pubblico.

Non si tratta di una novità. Infatti nei giorni precedenti al rientro in classe dello scorso settembre, già vennero effettuati degli screening sul personale scolastico.

La decisione della Regione Campania, proprio per questo, sta determinando qualche malumore tra coloro che dovranno, ancora una volta, sottoporsi a test prima di rientrare in aula.