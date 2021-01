Oroscopo: Capricorno, rapporto affettivo intenso

Ariete – Nel lavoro ascoltate anche il parere degli altri. Un amore tormentato vi toglie il sonno.

Toro – Nel lavoro la fretta potrebbe compromettere il risultato finale. L’amore vi aspetta a braccia aperte.

Gemelli – Improvvise novità riguardano la vostra attività professionale. Vivacizzate una storia d’amore.

Cancro – Seguite il vostro intuito e agite in fretta. Ottimo clima per la crescita di un sentimento.

Leone – Solo voi siete in grado di capire se vale la pena correre tanti rischi. L’amore va a gonfie vele.

Vergine – Nella vita lavorativa i motivi di stress sono moltissimi e i dubbi non aiutano. Cautela in amore.

Bilancia – Una giornata tranquilla nel lavoro: vi consentirà di portare avanti l’arretrato. Ostinati in amore.

Scorpione – Fate la sintesi migliore negli affari. In amore guardate lontano: potete farlo.

Sagittario – Negli affari avete in mano ottime carte. In amore invece s’impone una riflessione.

Capricorno – Evitate situazioni conflittuali con i superiori o con i collaboratori. Rapporto affettivo intenso.

Acquario – Se volete fare un salto di qualità affrontare le difficoltà con lungimiranza. Più sicurezza in amore.

Pesci – Le possibilità di successo nella vostra attività sono in continuo aumento. In amore non avete rivali.