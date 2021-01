L’almanacco del 7 gennaio 2021

E’ il 7° giorno dell’anno, 1ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 358 giorni.

Santi del giorno

San Raimondo de Penafort (Sacerdote)

San Luciano di Antiochia (Martire)

San Giuliano di Gozzano (Diacono)

San Canuto Lavard (Martire)

San Ciro (Patriarca di Costantinopoli)

San Polieuto (Martire)

San Tillone (Monaco di Solignac)

Sant’Alderico di Le Mans (Vescovo)

Etimologia

Raimondo, deriva dall’antico tedesco Reinmund e significa “perspicace o divino difensore”.

Proverbio del giorno

Gennaio secco, lo villan ricco.

Aforisma del giorno

Non è importante il modo in cui in uomo muore, ma quello in cui vive: l’atto di morire non è importante, dura così poco. (Samuel Johnson)

Accadde Oggi

1797 – Il Tricolore viene adottato per la prima volta

2015 – Attentato alla sede di Charlie Hebdo

Sei nato oggi?

La tua caratteristica più appariscente è l’irritabilità. In realtà la tua aggressività cela la paura di non essere accettato. Questo atteggiamento ti procura non pochi problemi sia in amore che nel lavoro. E’ davvero un peccato perché le qualità per emergere in campo professionale e realizzarti nel settore affettivo, non ti mancano di certo. Cerca dunque di essere più paziente e conciliante con chi ti circonda e vedrai che riuscirai ad ottenere quel che desideri.

Celebrità nate in questo giorno

1964 – Nicolas Cage

1952 – Giuliano Ferrara