Dal comune di Castellabate un’auto per l’USCA di Agropoli

La giunta comunale di Castellabate viste le difficoltà operativa dei sanitari dell’USCA di Agropoli che riescono a soddisfare le richieste e le attività assegnate con enormi sforzi, avendo nella disponibilità attuale una sola autovettura di servizio, ha stabilito di dotare l’ASL Distretto Sanitario 70 – USCA di Agropoli di un’autovettura in comodato d’uso gratuito per un mese. La vettura, che è stata consegnata proprio questa mattina, andrà ad aggiungersi a quella già utilizzata finora da medici e infermieri impegnati nelle unità speciali di continuità assistenziale per la presa in carico di pazienti a domicilio.

L’auto verrà utilizzata non solo per l’esecuzione di tamponi molecolari ma anche per il monitoraggio dei pazienti positivi e visite domiciliari.

«La donazione al personale è frutto del riconoscimento del contributo che il personale sanitario ha dato in questi mesi e sta fornendo per fronteggiare l’emergenza Covid in prima linea», dichiara il Sindaco f.f., Luisa Maiuri: «Con la dotazione di un altro mezzo intendiamo supportare le necessità degli operatori per venire incontro alla grande mole di attività di prevenzione e monitoraggio che l’Asl sta svolgendo qui a Castellabate soprattutto nell’ultimo periodo».