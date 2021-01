Agropoli: smottamento in via Serra, interventi in corso

AGROPOLI. Disagi a causa delle continue piogge sul territorio. Una movimento franoso si è registrato in via Serra, nella località Moio. Terra e pietre di un vecchio muro di contenimento sono finite sulla carreggiate. Per fortuna non si segnalano problemi per le auto in transito. Sul posto sono intervenuti gli operai dell’Agropoli Cilento Servizi e della Pissta, società che si occupa delle sgombero e ripristino delle strade post incidenti o eventi simili.

Attualmente si registrano piccoli disagi dovuti al restringimento della carreggiata.

Nella notte a causa del maltempo si sono registrate frane anche nel comprensorio interno: ad Albanella è crollata una porzione di terreno e massi in via Vuccolo Cappasanta; è stato necessario chiudere al transito l’arteria. Chiusa anche la strada di collegamento con Borgo San Cesareo.

Crollo di massi anche sulla SS166 degli Alburni; anche qui è stato disposto un restringimento della carreggiata.