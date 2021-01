Montecorice: Comune programma nuove opere sul territorio

MONTECORICE. Il Comune programma nuove opere pubbliche sul territorio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, ha infatti dato incarico agli uffici di progettare taluni importanti interventi da eseguire sul territorio comunale. L’azione dell’esecutivo si è resa necessaria poiché l’Ente non vuole farsi trovare impreparato al nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 che “rappresenta la prossima sfida per conseguire una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” evidenziano da palazzo di città.

Cinque i progetti che l’amministrazione vuole programmare per risolvere anche talune criticità che si registrano sul territorio.

Nello specifico il comune vuole predisporre una rampa di accesso ad un’area da utilizzare come parcheggio pubblico in via Sant’Antonio; un parcheggio pubblico con rampa di accesso ad Agnone Cilento; opere di viabilità pubblica con annesso parcheggio a Casa del Conte; parcheggi pubblici in località Assunto; sistemazione della viabilità a Cosentini; un nuovo progetto per la viabilità ad Ortodonico. Spetterà ora all’ufficio tecnico avviare l’iter.