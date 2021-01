Sicurezza: fondi per 4 comuni di Cilento e Alburni

Sono 71 i comuni della Provincia di Salerno che avevano avanzato domanda per ottenere fondi per l’installazione di sistemi di sicurezza sul territorio.

Le risorse sarebbero dovute servire, in particolare, per sistemi di videosorveglianza atti a monitorare il territorio e reprimere reati.

Si tratta di finanziamenti che vengono assegnati annualmente ai progetti che vengono presentati dai comuni, anche in associazione tra di loro o altri enti.

Si sono posizionati utilmente in graduatoria 4 comuni del comprensorio di Cilento e Alburni: Casaletto Spartano (32500 euro), Sant’Angelo a Fasanella (144mila euro), Ottati (38mila euro).

Esclusi, invece, Castelnuovo Cilento, San Giovanni a Piro, Trentinara, Perito, Torre Orsaia, San Mauro La Bruca, Magliano Vetere, Auletta, Sant’Arsenio, Salento, San Rufo, Caggiano, Sanza, Alfano, Orria, Aquara, Centola, Salvitelle, Agropoli, Serre, Controne, Torchiara, Cannalonga-Stio, Moio della Civitella, Sassano, Cuccaro Vetere – Futani, Capaccio Paestum, Pertosa, Castel San Lorenzo, Vallo della Lucania, Buccino, Sicignano degli Alburni, Riscigno – Corleto Monforte – Laurino – Piaggine, Sala Consilina, Polla e l’Unione Comuni Velini.