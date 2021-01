Presidenza Parco: anche demA sostiene candidatura di Giuseppe Cilento

L’agorà DemA Agropoli e il movimento DemA nazionale sostengono la candidatura di Giuseppe Cilento a presidente del “Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni”. La candidatura di Cilento è una scelta naturale per il suo percorso politico e per la lunga attività svolta a servizio del suo territorio e in difesa e tutela dei diritti della comunità cilentana, fanno sapere da DemA.

“Da sempre impegnato per il riscatto economico, sociale e civile del territorio cilentano, per la salvaguardia dell’ambiente e per la difesa dell’acqua pubblica, affinché non sia ennesima occasione di guadagno per pochi e di impoverimento per tanti, Giuseppe Cilento è la persona giusta per ricoprire un ruolo che, in discontinuità con il passato, metta al centro i bisogni della comunità cilentana e non le esigenze di equilibri interni ai partiti”, spiegano dal Movimento.

Di qui la scelta di sostenere la sua candidatura, “convinti che in questo momento storico lottare per la difesa dei territori e per i diritti delle persone che li abitano rappresenti una priorità assoluta, significa trasmettere alle nuove generazioni la speranza di un mondo migliore, significa non rubare i loro sogni e il loro futuro. Investire sulla tutela del territorio e della comunità, in difesa dell’acqua pubblica e dei beni comuni, di cui demA ha fatto un punto essenziale del proprio progetto politico ed amministrativo, è una priorità non procrastinabile”, fanno sapere attraverso una nota dal Coordinamento Agropoli demA e Movimento Nazionale demA.