Capaccio: ex casa cantoniera e Palazzo Stabile, prosegue iter di acquisizione

CAPACCIO PAESTUM. Dall’ex casa cantoniera a Palazzo Stabile. Il Comune di Capaccio Paestum prosegue nell’iter di acquisizione di beni presenti sul territorio comunali e utili per la comunità. Per quanto riguarda l’ex casa cantoniera presente lungo la linea ferroviaria tra le stazioni di Capaccio e Paestum, si è proceduto a definire l’acquisizione dell’immobile dalla società del gruppo Ferrovie dello Stato che la possedeva per un importo di circa 32mila euro. Si punta ora alla sua riqualificazione.

C’è anche però un altro immobile destinato a passare all’ente comunale: si tratta di Palazzo Stabile, sito al Capoluogo. Lo scorso anno l’Ente stabilì di procedere ad un mutuo per il suo recupero che avrebbe dovuto prevedere una spesa di circa 1,5 milioni di euro.

L’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’esproprio ma si è poi raggiunto un accordo di cessione volontaria. Ora l’Ente ha investito circa 38mila euro per la stipula dell’atto pubblico

Palazzo Stabile si trova nel Capoluogo e nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrebbe divenire nuova sede del municipio.