Sala Consilina, libri tattili per i bimbi delle scuole

Da Sala Consilina libri tattili alle scuole primarie. Serviranno ad aiutare nell’apprendimento i bambini affetti da disabilità. Questi testi, infatti, servono a stimolare la creatività, la fantasia e lo sviluppo tattile. Sono utili per avvicinarli al mondo dei libri e incuriosirli a scoprire colori, figure, immagini e materiali.

A Montesano sulla Marcellana, invece, il Comune ha scelto di donare a ogni bambino una copia del piccolo principe.

“Inizia oggi – ha spiegato l’Assessore Marzia Manilia – grazie alla collaborazione della Protezione Civile di Montesano e dei volontari del Servizio Civile Nazionale, la distribuzione di un piccolo ma grande regalo che l’Amministrazione ha deciso di donare a tutti i bambini e ragazzi frequentanti la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di primo grado di Montesano sulla Marcellana in occasione di questo periodo di festività tanto difficile ma allo stesso tempo propizio per farci scoprire l’essenziale…

Un libro significativo, edificante, un classico senza fine che ci invita agli affetti primari, alla cura di questi e cogliere la bellezza della libertà.

Un testo sempre attuale, che vorremmo restasse nelle vostre librerie e per sempre nei vostri cuori”.