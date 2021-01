FOTO | Ascea: volontari in azione per ripulire la spiaggia dai rifiuti

Oggi, che siamo in zona arancione ed è possibile muoversi nell’ambito del proprio comune senza autocertificazione, l’associazione Elea Outdoor ha suggerito ai propri associati di portare con loro, nel caso fossero usciti per una passeggiata sul lungomare di Ascea, una busta per la raccolta della plastica che il mare ha lasciato sulla battigia durante l’ultima mareggiata.

Nel pieno rispetto delle regole e delle norme Covid vigenti, il momento della passeggiata, svago e piacere dei walkers nonché abitudine consueta per chi ama la natura, può diventare un momento di impegno per dare un piccolo contributo a proteggere e preservare intatta la bellezza della nostra spiaggia e del nostro mare.

L’invito rivolto a tutti da Elea Outdoor è di dare sempre un piccolo contributo per mantenere pulito il nostro territorio. Effettivamente oggi l’invito è stato accolto da qualche associato che, autonomamente durante la propria passeggiata con guanti e mascherina, ha dedicato un po’ del suo tempo alla pulizia della spiaggia dai rifiuti.

È sempre l’esempio di un comportamento virtuoso a fare la differenza.



