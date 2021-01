Covid, 20 guariti ad Agropoli, due casi a Castellabate: anche un assessore

20 guarigioni e un nuovo caso ad Agropoli. che porta il totale di casi attualmente positivi a 19 mentre il dato di guariti dall’inizio della pandemia sale a 138. “Una situazione che ci rallegra. Raccomando di continuare ad osservare le prescrizioni anti-Covid19. Come vedete, con l’impegno di tutti, si riescono a raggiungere risultati che diversamente neppure potremmo immaginare”, il commento del sindaco Adamo Coppola.

Un nuovo caso a Castel San Lorenzo, sempre collegato al cluster dell’ospedale di Roccadaspide.

Due contagi a Castellabate e due guariti. Restano 106 i positivi. Tra questi l’assessore Costabissara Nicoletti come lui stesso ha reso noto: Vi comunico che, a seguito di tampone molecolare a riscontro, eseguito nuovamente da parte Asl in data 03/01/2021 sono risultato POSITIVO.

Continuo, insieme alla mia famiglia l’isolamento obbligatorio e approfitto per ringraziare i tantissimi AMICI che con una telefonata, un sms’ mi sono stati vicino…

è stato un ottimo farmaco di Vita”.