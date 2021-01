Controlli anti covid: oltre 120 sanzioni nel salernitano

Controlli anti covid su tutto il territorio provinciale disposti dal con apposita ordinanza del Questore di Salerno per l’ultima settimana dell’anno, nel periodo compreso tra il 28 dicembre ed il 3 gennaio. Controlli messi in atto congiuntamente da tutte le forze dell’ordine con l’ausilio dell’esercito, delle polizie municipali e della polizia provinciale. Oltre 5300 le persone controllate, di cui 123 sanzionate per mancato utilizzo della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo; 6 denunciati per inosservanza della quarantena imposta con provvedimento dell’Asl.

Circa 2300 esercizi pubblici controllati con 24 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid e 7 attività chiuse. Il servizio di controllo è stato particolarmente stringente alla vigilia del capodanno e del primo gennaio, onde prevenire il formarsi degli assembramenti nelle strade. In particolare, nella giornata del 31 dicembre, sono state controllate 718 persone, di cui 41 sanzionate per violazione dell’obbligo di indossare la mascherina o perchè presenti in luoghi fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo.

Nella stessa giornata sono stati sanzionati 7 gestori di alcuni bar in quanto somministravano ad avventori bevande consentendo la consumazione sul posto e non invece, come unicamente consentito, effettuando la vendita per l’asporto.

Nella giornata del 31 dicembre, inoltre, è stato arrestato un pregiudicato, controllato nei pressi di un bar, responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari nonché resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In occasione del capodanno, nel corso di specifici controlli finalizzati a contrastare la vendita di fuochi pirotecnici e materiale esplodente, sono stati sequestrati 70kg di fuochi d’artificio e sono state denunciate 4 persone in stato di libertà. Sono stati predisposti ulteriori controlli in corrispondenza della festività dell’Epifania e nei giorni immediatamente precedenti e successivi fino al prossimo fine settimana.