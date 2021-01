Sapri hub per i vaccini: anche la Fials avanza la richiesta

Con una nota inviata a vertici di Regione e ASL la Fials intende sottolineare la necessità di includere anche il P.O. di Sapri negli hub della Provincia di Salerno che si occuperanno della somministrazione dei vaccini ANTI Covid-19. “Risulta, infatti, che l’intero territorio di competenza dovrà far riferimento al P.O. di Vallo della Lucania. Riteniamo fondamentale tale inclusione nella rete vaccini Hub Salerno, in modo da favorire in primis gli operatori ospedalieri e delle Rsa ma, soprattutto l’interna popolazione, evitando agli anziani e ai soggetti affetti da gravi patologie, una vera e propria trasferta non agevole per potersi avvalere del vaccino”.

Per questo si chiede di “dotare fin da subito il P.O. di Sapri di un ultra-frigorifero capace di raggiungere la temperatura di -80 gradi richiesta per lo stoccaggio e il trasporto di Vaccini ANTI Covid-19, in modo da iniziare a praticare i vaccini agli operatori sanitari direttamente a Sapri”.

Nei giorni scorsi anche la Cgil aveva avanzato la medesima richiesta.