Oroscopo: Sagittario, presto un grande successo nel lavoro

Ariete – Le difficoltà nel lavoro le considerate una sfida positiva. Bene le questioni di cuore.

Toro – Non rimandate la svolta che avete deciso di imprimere alla vostra attività. In amore vento in poppa.

Gemelli – La battaglia sarà lunga ma nella professione riuscite sempre ad imporvi. In amore serve coraggio.

Cancro – Rallentate con le iniziative professionali: la situazione è ancora confusa e in evoluzione.

Leone – Con determinazione riuscirete a fare notevoli passi avanti. Un incontro serale vi renderà euforici

Vergine – Vi conviene tenere a freno la lingua soprattutto quando state per concludere qualche buon affare.

Bilancia – Un’esperienza negativa nel lavoro rafforzerà la vostra ambizione, vi spingerà ad osare ancora.

Scorpione – Per affrontare delle battaglie nella professione bisogna essere convinti che ne valga la pena.

Sagittario – Presto un grande successo ma dovete frenare l’impazienza. La persona amata vi farà sognare

Capricorno – Nel lavoro valutate a fondo i rischi e le prospettive. In amore l’orgoglio vi blocca.

Acquario – Siete alla vigilia di avvenimenti decisivi: attendete con grande fiducia. Più stabilità sentimentale.

Pesci – Forse avete preso delle decisioni professionali troppo frettolose. Non sottovalutate l’amore.