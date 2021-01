L’almanacco del 3 gennaio 2021

E’ il 3° giorno dell’anno, 53ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 362 giorni.

Santi del giorno

Santissimo Nome di Gesù

Santa Genoveffa (Genevieve, Vergine)

San Daniele da Padova (Martire)

Etimologia

Genoveffa, deriva dall’antico nome francese Genevieve, diffuso in Italia nella forma medioevale Genovefa. È composto dalla radice gallica geno, stirpe, e dal termine germanico wifa, donna con il significato pertanto di “fanciulla di nobili origini”.

Proverbio del giorno

Chi si loda s’imbroda

Aforisma del giorno

Tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. (Gesù)

Accadde Oggi

1954 – Nasce la televisione italiana

Sei nato oggi?

I nati il 3 di gennaio sono individui convincenti e testardi; se si impegnano con una persona o in un progetto si impegnano al cento per cento e il loro coinvolgimento è totale. Sono i professionisti più affidabili in assoluto, attenti, precisi e zelanti. I nati il 3 di Gennaio non amano essere presi di mira e, se provocati, possono diventare piuttosto aggressivi. Normalmente però evitano lo scontro diretto e appaiono sempre cortesi e bene educati. Sono sofisticati ma anche molto affascinanti; a causa della forza di persuasione e della testardaggine possono risultare però arroganti e insopportabili.

Celebrità nate in questo giorno

1929 – Sergio Leone

1956 – Mel Gibson

1969 – Michael Schumacher

Scomparsi oggi

1950 – Emil Jannings